Анкара, , 12:19 — REGNUM Греческий полузащитник стамбульского футбольного клуба «Фенербахче» Димитриос Пелькас может перейти в Российскую Премьер-лигу. Об этом 17 апреля сообщает турецкое издание Takvim.

По данным источника, 27-летним футболистом интересуется казанская команда «Рубин», которая увеличила свое предложение по игроку с €7 млн до €10 млн. При этом руководство «Фенербахче» хочет выручить за трансфер полузащитника как минимум €15 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Димитриос Пелькас сыграл в составе «Фенербахче» в 35 матчах и отметился в них восемью забитыми мячами и восемью голевыми пасами. Его соглашение с турецким клубом рассчитано до лета 2023 года.