Москва, , 12:07 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлен 9321 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Сообщается, что 9321 новый случай выявлен в 84 регионах России из 85. При этом 12,4% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались 398 человек. Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции смогли 8832 человека.

Распространение коронавируса усиливается в Москве — там за сутки выявили 2822 новых случая.

Стабильной остается ситуация в Санкт-Петербурге — 701 случай за сутки.

Далее следуют: Московская область (586), Ростовская область (241), Нижегородская область (222).