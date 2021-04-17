Архангельск,
17 апреля 2021, 14:32 — REGNUM Летний отдых, финансовые потери и опостылевший масочный режим стали темами для широкого обсуждения в соцсетях среди жителей Архангельской области.
В масках
Иван Лазебный © ИА Красная Весна
«Цены летят, а мы — нет»
Приостановка авиасообщения c Турцией и Танзанией всколыхнула паблики соцсетей. Без отпуска на теплых курортах остались около полумиллиона отечественных туристов. Жители Архангельской области, судя по комментариям, на заграничный отдых в этом году особо и не рассчитывали.
Адриан ван Остаде. Интерьер гостиницы
«Да это и неудивительно с ценами. Зимой хотел съездить в Сочи на горных лыжах покататься. Как увидел ценник в гостиницах, обомлел — 30к за сутки проживания. Пришлось ограничиваться Подмосковьем», — написал пользователь «ВКонтакте» Вадим Семенов.
«Я помню в «счастливые» советские времена большинство детей летом отдыхали у бабушек в деревнях или пионерлагерях где-нибудь в области! Уехать куда-то на море семьёй и снять какую-нибудь комнатушку в халупе у жадной и вредной южной бабки было просто счастьем и такая возможность была далеко не каждый год! :))) А сейчас расслабились, понимаешь!:))) Жизнь состоит не из одних лишь белых полос, господа!:)» — высказался Роман Музыкантов.
«Отличный отдых можно организовать на южном берегу Кольского полуострова», — предложил Виктор Макаров.
«В России много прекрасных мест кроме Сочи и Крыма — Алтай, Дагестан, Камчатка!» — напомнила Ольга Скачкина.
«Что все молчат, что денег еле хватает дотянуть до след. зарплаты? Какие поездки, если цены в магазинах каждый день ввысь летят… Надо думать о дне завтрашнем. Тем более, что эти «игры» можно-нельзя, меняются ежедневно…» — рассудила Алла Клементьева.
«Цены летят, а мы — нет», — резюмировал Максим Ильин.
«Перезанять, чтобы переотдать»
Архангельская область получила двухмиллиардный коммерческий кредит на покрытие дефицита бюджета. Долги региона выросли до 44 млрд рублей, из них почти 26 млрд — коммерческие кредиты. Новость об этом стала очередным поводом для потери оптимизма.
Деньги
Юлия Комбакова © ИА Красная Весна
«Кредит, чтобы закрыть долг за кредиты. И это область (!), не рядовой гражданин. Прямой путь в полнейшую опу», — заявила Анастасия Киприянова.
«Прорыв», — отреагировал Петр Колесников.
«Перезанять чтобы переотдать. Гениально», — поддержал иронию Василий Нековски.
«Это просто чудесно для нашего региона — и так в опе находимся, еще и живем в кредит», — написал Андрей Гришенков.
«А плОтить будет обычный налогоплательщик», — заметил Макс Тихомиров.
«Ещё надо немного потерпеть и жизнь наладится», — успокоил «собравшихся» пользователь под именем Архангел Архангел.
«Меня лишили права на лицо»
Мэрия Архангельска вызвала волну недовольства в соцсетях, напомнив о необходимости соблюдения масочного режима.
Маски
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Не могу понять, куда смотрит прокуратура? Почему она не может объяснить нашей администрации, что это ГРУБОЕ нарушение конституции, и хватит, наконец, пугать собак в городе, сейчас только люди ходят в намордниках… посмотрите во что превратились люди, перестали общаться и только теперь ругаются… но я теперь понимаю, это вы таким образом затыкаете людям рты, чтоб они не говорили вам в глаза, что ваша работа никому не нравится, город весь в грязи и в помойках!!!» — возмутился Михаил Бураков.
«Прокуратура у нас тоже человек, и ничто человеческое ей не чуждо…» — ответила Лариса Ропотова.
«Я, например, маску не ношу… Не вижу он нее никакой пользы», — поделился Алексей Таскер.
«Да, меня лишили права на своё лицо, на улыбку, приходится на работе сидеть в этой проклятой тряпке, испытывая стыд и дискомфорт, но меня не могут заставить в ней позировать», — высказалась Надежда Низовцева.
«Надежда
, улыбаться у нас нельзя, это где-нибудь в Индии все ходят и улыбаются, а у нас человек должен иметь хмурое, слегка придурковатое лицо», — пошутил Николай Карлин.
«Хорошо бы, наконец, допилить проект ковид-паспортов и разрешить привитым не носить маску вообще, ведь они не могут заразиться сами и заразить кого-то. Ну, а антипрививочники сами свой путь выбрали — 3, 4, 5 волны года на 3, а то и на 5 с масками им не расстаться», — написал Денис Букай.