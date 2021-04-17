Архангельск, 17 апреля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Летний отдых, финансовые потери и опостылевший масочный режим стали темами для широкого обсуждения в соцсетях среди жителей Архангельской области.

Иван Лазебный ИА Красная Весна В масках

«Цены летят, а мы — нет»

Приостановка авиасообщения c Турцией и Танзанией всколыхнула паблики соцсетей. Без отпуска на теплых курортах остались около полумиллиона отечественных туристов. Жители Архангельской области, судя по комментариям, на заграничный отдых в этом году особо и не рассчитывали.

Адриан ван Остаде. Интерьер гостиницы

«Да это и неудивительно с ценами. Зимой хотел съездить в Сочи на горных лыжах покататься. Как увидел ценник в гостиницах, обомлел — 30к за сутки проживания. Пришлось ограничиваться Подмосковьем», — написал пользователь «ВКонтакте» Вадим Семенов.

«Я помню в «счастливые» советские времена большинство детей летом отдыхали у бабушек в деревнях или пионерлагерях где-нибудь в области! Уехать куда-то на море семьёй и снять какую-нибудь комнатушку в халупе у жадной и вредной южной бабки было просто счастьем и такая возможность была далеко не каждый год! :))) А сейчас расслабились, понимаешь!:))) Жизнь состоит не из одних лишь белых полос, господа!:)» — высказался Роман Музыкантов.

«Отличный отдых можно организовать на южном берегу Кольского полуострова», — предложил Виктор Макаров.

«В России много прекрасных мест кроме Сочи и Крыма — Алтай, Дагестан, Камчатка!» — напомнила Ольга Скачкина.

«Что все молчат, что денег еле хватает дотянуть до след. зарплаты? Какие поездки, если цены в магазинах каждый день ввысь летят… Надо думать о дне завтрашнем. Тем более, что эти «игры» можно-нельзя, меняются ежедневно…» — рассудила Алла Клементьева.

«Цены летят, а мы — нет», — резюмировал Максим Ильин.

«Перезанять, чтобы переотдать»

Архангельская область получила двухмиллиардный коммерческий кредит на покрытие дефицита бюджета. Долги региона выросли до 44 млрд рублей, из них почти 26 млрд — коммерческие кредиты. Новость об этом стала очередным поводом для потери оптимизма.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

«Кредит, чтобы закрыть долг за кредиты. И это область (!), не рядовой гражданин. Прямой путь в полнейшую опу», — заявила Анастасия Киприянова.

«Прорыв», — отреагировал Петр Колесников.

«Перезанять чтобы переотдать. Гениально», — поддержал иронию Василий Нековски.

«Это просто чудесно для нашего региона — и так в опе находимся, еще и живем в кредит», — написал Андрей Гришенков.

«А плОтить будет обычный налогоплательщик», — заметил Макс Тихомиров.

«Ещё надо немного потерпеть и жизнь наладится», — успокоил «собравшихся» пользователь под именем Архангел Архангел.

«Меня лишили права на лицо»

Мэрия Архангельска вызвала волну недовольства в соцсетях, напомнив о необходимости соблюдения масочного режима.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски

«Не могу понять, куда смотрит прокуратура? Почему она не может объяснить нашей администрации, что это ГРУБОЕ нарушение конституции, и хватит, наконец, пугать собак в городе, сейчас только люди ходят в намордниках… посмотрите во что превратились люди, перестали общаться и только теперь ругаются… но я теперь понимаю, это вы таким образом затыкаете людям рты, чтоб они не говорили вам в глаза, что ваша работа никому не нравится, город весь в грязи и в помойках!!!» — возмутился Михаил Бураков.

«Прокуратура у нас тоже человек, и ничто человеческое ей не чуждо…» — ответила Лариса Ропотова.

«Я, например, маску не ношу… Не вижу он нее никакой пользы», — поделился Алексей Таскер.

«Да, меня лишили права на своё лицо, на улыбку, приходится на работе сидеть в этой проклятой тряпке, испытывая стыд и дискомфорт, но меня не могут заставить в ней позировать», — высказалась Надежда Низовцева.

Надежда , улыбаться у нас нельзя, это где-нибудь в Индии все ходят и улыбаются, а у нас человек должен иметь хмурое, слегка придурковатое лицо», — пошутил Николай Карлин.

«Хорошо бы, наконец, допилить проект ковид-паспортов и разрешить привитым не носить маску вообще, ведь они не могут заразиться сами и заразить кого-то. Ну, а антипрививочники сами свой путь выбрали — 3, 4, 5 волны года на 3, а то и на 5 с масками им не расстаться», — написал Денис Букай.