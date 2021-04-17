Горно-Алтайск, , 12:02 — REGNUM Обнародованы сведения о доходах и имуществе членов Совета Федерации России в 2020 году.

Одним из тех, кто существенно нарастил свои доходы оказался представитель правительства Республики Алтай Владимир Полетаев. За прошлый год он задекларировал 12,9 млн рублей доходов, что более чем в два раза больше, чем в 2019 году, когда сенатор заработал менее 5,5 млн рублей. При этом он лишился автомобиля Folkswagen Touareg, зато у его супруги появился новенький Mercedes-Benz GLB 250 4 matic.

Другой собственности семья Полетаевых не имеет. В пользовании у них находятся жилой дом площадью 164 кв. метра и две квартиры в 112 и 39,5 квадратов.

Представитель парламента Республики Алтай в Совете Федерации Татьяна Гигель также нарастила доходы, пусть и не столь существенно — с 5,5 млн рублей в 2019 году до 6 млн в 2020-м. В собственности у неё остались земельный участок площадью 1 тыс. кв. метров, дом в 249 квадратов, квартира на 78,5 кв. метров и автомобиль Nissan Murano. Супруг сенатора заработал в 2020 году 395 тыс. рублей. Собственности у него нет.