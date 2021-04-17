Тампа, США, , 12:08 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» переиграл команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Амали-Арена» в Тампе и закончилась победой «Рэпторз» со счетом 113:102.

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Торонто» Пол Уотсон, который набрал за игру 33 очков.

В составе «Орландо» самым результативным оказался центровой Уэнделл Картер, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 20 очками и девятью подборами

Отметим, в следующем матче «Торонто», одержавший вторую подряд победу, 18 апреля встретится с клубом «Оклахома-Сити Тандер». «Орландо» выиграл прошлый матч и в этот же день сыграет с командой «Хьюстон Рокетс».