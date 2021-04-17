Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Американская компания Microsoft выпустила новую версию веб-браузера Edge с поддержкой детского режима и другими новыми функциями. Об этом сообщается в блоге Windows.

В Microsoft отметили, что современные дети проводят в интернете достаточно много времени. Зачастую дети используют для выхода в интернет те же гаджеты, что и их родители.

Для защиты детей от нежелательной информации в браузер Edge добавлен специальный детский режим (Edge Kids Mode). Режим можно активировать в профиле учётной записи в правом верхнем углу браузера. Kids Mode поддерживает два возрастных диапазона: для детей от 5 до 8 и от 9 до 12 лет.

Активация детского режима ограничивает список сайтов, которые смогут посещать дети. Это список можно настраивать самостоятельно. В Microsoft отметили, что к разработке графического оформления детского режима были привлечены сотрудники компании Disney.

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