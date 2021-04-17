Москва, , 11:37 — REGNUM В Государственной думе до конца 2021 года будут рассмотрены предложения министерства здравоохранения о включении телемедицины в систему обязательных медицинских осмотров водителей.

На круглом столе, который состоялся 15 апреля в общероссийской общественной организации «Деловая Россия», депутаты отраслевых комитетов Государственной Думы по транспорту и строительству, охране здоровья, руководители Минздрава России, научно-исследовательских институтов, производителей услуг телемедицины, транспортных предприятий и представители отраслевых общественных объединений обсудили пути решения сложившейся ситуации с медосвидетельствованием водителей.

По мнению председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, возросшее число аварий на дорогах с участием водителей такси связано с несовершенством нормативно-правовой базы по проведению обязательных медицинских осмотров водителей транспортных и таксомоторных предприятий. Проблемы в законодательстве, уклонение транспортных компаний по организации очных медосмотров и фальсификация путевых листов приводят к тому, медицинские осмотры водителей перед выходом на рейсы фактически отсутствуют .

Минздрав России сложившуюся проблему предлагает решить с помощью введения системы автоматизированного контроля, а также внедрения телемедицинских технологий.

«Пандемия подтвердила возможность более широкого использования телемедицинских технологий. Сегодня телемедицина является привычной частью работы в системе здравоохранения. Важно, чтобы технологии и далее решали насущные задачи. Мы видим, в частности, перспективу широкого применения медицинских изделий, обеспечивающих дистанционную передачу информации, в проведении предсменных и послесменных медицинских осмотров. И сегодня имеющаяся совокупность знаний и технологий дает возможность выработать новый нормативный документ: соответствующий проект федерального закона разработан Министерством и прошел межведомственное согласование», — выступил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Согласно предложенному Минздравом России законопроекту, водители наземного транспорта и такси смогут проходить медицинские осмотры с применением телемедицинских технологий. Это означает, что в городских и частных транспортных предприятиях и таксомоторных парках может быть установлено специальное оборудование, которое обеспечит проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. При этом надо иметь в виду, что законопроект не отменяет действующий порядок прохождения медицинских осмотров.

«Необходимо регулирование отраслевого законодательства и внесение поправок. Предлагаемый министерством здравоохранения законопроект должен закрепить нормы по проведению медосмотров с применением телемедицинских технологий. Нормативный документ прошел согласование с федеральными органами исполнительной власти, этап общественного обсуждения, по нему вынесено положительное решение Институтом законодательства и сравнительного правоведения. В комитете опираются на позицию профсоюзной организаций транспортных предприятий. Особо хочу отметить, что работа была проведена в рамках механизма «регуляторной гильотины», несколько раз собирались с рабочими группами здравоохранения и на текущем этапе вносятся новые предложения», — выступил председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Эксперт отметил, что такой институт, как дистанционные медицинские осмотры, в целом сформировался. И такой подход поддерживается и со стороны работников, и транспортных предприятий.

«Использование промышленно-медицинских изделий открывает возможности для контроля за состоянием здоровья водителей, а от этого зависит безопасность на дорогах. Тем не менее, должна быть обеспечена безопасность медицинских данных, идентификация личности работника и продуман механизм по регулярному прохождению профилактических исследований работником», — уточнил Ярослав Нилов.

Напомним, что накануне МВД России назвали регионы по росту числа жертв в ДТП с участием такси. Всего в 2020 году сотрудники полиции зафиксировали 3 574 аварий. Кроме того, в начале апреля в ГИБДД заявили, что количество смертей в результате аварий с участием машин такси в России увеличилось на 20%.