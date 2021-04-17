Москва, 17 апреля 2021, 11:37 — REGNUM В Государственной думе до конца 2021 года будут рассмотрены предложения министерства здравоохранения о включении телемедицины в систему обязательных медицинских осмотров водителей.
На круглом столе, который состоялся 15 апреля в общероссийской общественной организации «Деловая Россия», депутаты отраслевых комитетов Государственной Думы по транспорту и строительству, охране здоровья, руководители Минздрава России, научно-исследовательских институтов, производителей услуг телемедицины, транспортных предприятий и представители отраслевых общественных объединений обсудили пути решения сложившейся ситуации с медосвидетельствованием водителей.
По мнению председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, возросшее число аварий на дорогах с участием водителей такси связано с несовершенством нормативно-правовой базы по проведению обязательных медицинских осмотров водителей транспортных и таксомоторных предприятий. Проблемы в законодательстве, уклонение транспортных компаний по организации очных медосмотров и фальсификация путевых листов приводят к тому, медицинские осмотры водителей перед выходом на рейсы фактически отсутствуют.
Минздрав России сложившуюся проблему предлагает решить с помощью введения системы автоматизированного контроля, а также внедрения телемедицинских технологий.
Согласно предложенному Минздравом России законопроекту, водители наземного транспорта и такси смогут проходить медицинские осмотры с применением телемедицинских технологий. Это означает, что в городских и частных транспортных предприятиях и таксомоторных парках может быть установлено специальное оборудование, которое обеспечит проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. При этом надо иметь в виду, что законопроект не отменяет действующий порядок прохождения медицинских осмотров.
Эксперт отметил, что такой институт, как дистанционные медицинские осмотры, в целом сформировался. И такой подход поддерживается и со стороны работников, и транспортных предприятий.
Напомним, что накануне МВД России назвали регионы по росту числа жертв в ДТП с участием такси. Всего в 2020 году сотрудники полиции зафиксировали 3 574 аварий. Кроме того, в начале апреля в ГИБДД заявили, что количество смертей в результате аварий с участием машин такси в России увеличилось на 20%.