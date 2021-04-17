Улан-Удэ, , 11:35 — REGNUM Члены Совета Федерации от Бурятии Вячеслав Наговицын и Александр Варфоломеев опубликовали свои декларации о доходах за 2020 год. Подробности сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Наговицын Kremlin.ru

«Коронавирусный» год оказался не самым благоприятным для Вячеслава Наговицына, который потерял в доходах почти 1 млн рублей. Если в 2019 году он заработал около 7114 тыс. рублей, то в прошлом — 6168 тыс. рублей. Доходы супруги сенатора, напротив, несколько выросли со 143 тыс. до 152 тыс. рублей. В собственности у неё остались два земельных участка по 1 тыс. кв. метров, жилой дом в 465 квадратов, гараж, баня, а также автомобиль Kia SLS. У самого сенатора есть лишь внедорожник Lexus RX350.

У второго бурятского сенатора Александра Варфоломеева за минувший год размер доходов вырос — с 5479 тыс. рублей в 2019 году до 5594 тыс. в 2020-м. Его супруга заработала 2662 тыс. рублей, что вдвое больше, чем в 2019 году. При этом она лишилась всех трёх земельных участков и квартиры. У неё остались два жилых дома площадью 115 и 20,6 кв. метров, а также квартира в 35,2 квадрата. В пользовании у сенатора имеются две квартиры в 107 и 111 кв. метров, а также дача. Транспортных средств супруги Варфоломеевы не имеют.