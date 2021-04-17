Киев, , 11:29 — REGNUM Главнокомандующий украинской армии генерал-полковник Руслан Хочак назвал Российскую Федерацию «исконным врагом» Украины. Об этом говорится в обращении главкома ВСУ, опубликованном 16 апреля в пресс-службе генерального штаба ВСУ.

По словам украинского главнокомандующего, вооруженные силы страны высоко ценят «патриотизм, героизм», преданность и бескорыстность «добровольцев», и неравнодушных граждан, а также — действенную поддержку (в течение многих лет) украинского войска, в частности, «бригад территориальной обороны» украинской армии. По его словам, об этом точно известно «исконному врагу» Украины.

«И об этом точно знает наш исконный враг», — отметил он.

Он также призвал присоединяться к украинской армии, пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны.

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Напомним, в последние недели на Украине обострилась антироссийская риторика. Также ВСУ значительно нарастили численность своих войск и вооружения вблизи линии соприкосновения.

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