Киев, , 11:22 — REGNUM Власти Украины в ответ на задержание украинского консула в Петербурге Александра Соснюка готовят задержание российских дипломатов на Украине. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Штаб-квартира СБУ в Киеве Kiyanka

Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали консула Украины Соснюка, который получил от гражданина РФ закрытую информацию из баз данных ФСБ и МВД России. Соснюк был взят с поличным.

В ФСБ подчеркнули, что действия Соснюка носили враждебный характер по отношению к России.

Теперь в МИД Украины заявили, что в ответ на задержание консула Украины в Петербурге готовят задержание российских дипломатов.