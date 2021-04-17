Санта-Моника, США, , 11:27 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко через два поединка завершит свою профессиональную карьеру. Об завершит свою карьеру рассказал на пресс-конференции глава организации Bellator Скотт Кокер.

«Мы немного общались с Федором. У нас есть понимание, что у него осталось два боя до завершения карьеры, это его прощальный тур», — сказал он.

При этом президент Bellator подчеркнул, что и сам российский спортсмен, и организация хотят, чтобы данные поединки были проведены в присутствии зрителей и потому ожидают такой возможности.

Отметим, 44-летний Федор Емельяненко является четырехкратным чемпионом мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версиям Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. На данный момент в активе российского спортсмена 39 побед (30 — досрочно) и шесть поражений, при одном бою, признанном несостоявшемся.