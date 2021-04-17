Нью-Йорк, США, , 11:15 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» уверенно обыграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев со счетом 130:115.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Хорнетс» Майлс Бриджес, который остановился в шаге от дабл-дабла с 33 очками и девятью подборами. Его коллега по клубу — защитник Терри Розир — оформил во встрече дабл-дабл с 27 очками и десятью результативными передачами.

В составе «Бруклина» самым результативным оказался защитник Джо Харрис, набравший за игру 26 очков.

Отметим, в следующем матче «Бруклин», проигравший прошлый матч, 18 апреля встретится с клубом «Майами Хит». «Шарлотт» потерпел четвертое подряд поражение и днем позже сыграет с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».