Москва, , 11:09 — REGNUM Видео с места приземления посадочного аппарата космического корабля «Союз МС-17» показала студия «Роскосмос ТВ» в ходе прямой видеотрансляции. Запись доступна на YouTube-канале «Роскосмос ТВ».

Спускаемый аппарат «Союз МС-17» совершил подсаку 17 апреля в 07:55 по московскому времени. Корабль доставил на Землю космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта США Кэтлин Рубинс, которые провели на Международной космической станции более 180 суток.

В ходе прямой видеотрансляции студия Роскосмоса показала кадры с развёртыванием парашюта и посадкой спускаемого аппарата в расчётной точке на территории Казахстана. Все операции по возвращению корабля с МКС прошли в штатном режиме.

17 апреля Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков будут доставлены спецбортом в Комплекс предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов в Звёздном городке. Там им предстоит провести несколько недель под наблюдением медиков.

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