Осака, Япония, , 11:08 — REGNUM Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями в произвольной программе в парном разряде на командном чемпионате мира (ЧМ), который проходит в Осаке. Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За свое исполнение произвольной программы российская пара фигуристов получила 151,59 балла.

Второе место выиграли представители США Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер, набравшие 133,63 балла. Третьими стали фигуристы из Японии Рику Миура и Рюити Кихара, который набрали 130,83 балла.

Отметим, победа Мишиной и Галлямова принесла сборной России 12 баллов, российская национальная команда является лидером перед заключительным видом соревнований. Позднее состоится показ произвольной программы в одиночном женском разряде.