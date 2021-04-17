Киев, , 11:13 — REGNUM Очередной «провокацией государства-агрессора» в отношении украинской стороныназвал задержание в Санкт-Петербурге украинского консула заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает 17 апреля информационное агентство Украинские национальные новости.

«Очередная провокация государства агрессора относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль границ Украины и на территории… Крыма. В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов», — сказал он.

Напомним, сегодня, 17 апреля впресс-службе ФСБ России сообщили о задержании в Санкт-Петербурге с поличным консула Украины при получении им информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

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