Киев, 17 апреля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Очередной «провокацией государства-агрессора» в отношении украинской стороны назвал задержание в Санкт-Петербурге украинского консула заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает 17 апреля информационное агентство «Украинские национальные новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Очередная провокация государства-агрессора относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль границ Украины и на территории… Крыма. В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов», — сказал он.

Напомним, сегодня, 17 апреля, в пресс-службе ФСБ России сообщили о задержании в Санкт-Петербурге с поличным консула Украины при получении им информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.