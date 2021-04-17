Красноярск, , 11:16 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 118 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 68 835. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Темп прироста за сутки в Красноярском крае составил 0,2%. Из 118 случаев заражения в краевой столице был зафиксирован 51 (темп прироста 0,2%), в Минусинске — 15, в Ачинске — 14, в Канске — 6, в Енисейске — 4, Норильске и Лесосибирске — по три. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Козульском — два человека.

За последние сутки в Красноярском крае проведено 4285 тестов на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 583 021.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 апреля в Красноярском крае выявлено 68 717 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 119 случаев заражения SARS-CoV-2.

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