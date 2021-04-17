Москва, 17 апреля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Соблюдение режима дня и правильные действия при ночном пробуждении помогут избежать бессонницы, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей программы на телеканале «Россия 1».

Ольга Юрченко ИА Красная Весна Подушка

Мясников напомнил, что врачи рекомендуют ежедневно вставать и ложиться в одно и то же время. Он добавил, что если вам пришлось засидеться вечером, то на следующий день не рекомендуется спать днём. Это грозит не только бессонницей на ближайшую ночь, но и дальнейшим нарушением режима дня.

Врач отметил, что бессонница может возникать и при неправильном поведении при пробуждении по ночам. В этом случае не рекомендуется смотреть на часы, пользоваться гаджетами или употреблять пищу. Если при пробуждении не удаётся уснуть в течение 20 минут, то рекомендуется встать с кровати, пройтись и успокоиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов посоветовал исключить телепередачи, умственные и физические нагрузки за час до сна.