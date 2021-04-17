Сараево, , 10:45 — REGNUM Германия в 2020 году выдала гражданам Боснии и Герцеговины 4.154 рабочих визы, в то время как за аналогичный период 2019 г. Было выдано 11.939 таких виз, по данным министерства иностранных дел Германии. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Эти данные показывают, что количество рабочих, которые в 2020 году уехали в Германию, на 70% меньше, чем было в предыдущие годы.

Что касается других категорий виз, то в прошлом году серьезных расхождений по сравнению с предыдущим периодом не было. Так, например, количество выданных виз для граждан Боснии и Герцеговины в категории заключения браков насчитывалось 2,572 в то время, как в 2019 году это число составляло 2,604. В 2019 году в Германию переехало 2,024 ребенка, а в 2020 — 2,362. На обучение в 2020 году в Германию отправились 132 студента, в то время как в 2019 на — 187 человек. Для изучения немецкого языка в 2021 году уехало 19 боснийских граждан, а в 2019 году в эту страну отправилось 65 человек по этой категории виз.

Согласно заявлениям боснийских СМИ, проблемы с переездом иностранных рабочих вызваны пандемией коронавируса, ограничением передвижения и снижением деловой активности из-за коронавируса.