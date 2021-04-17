Сараево, 17 апреля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Германия в 2020 году выдала гражданам Боснии и Герцеговины 4.154 рабочих визы, в то время как за аналогичный период 2019 г. Было выдано 11.939 таких виз, по данным министерства иностранных дел Германии. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочий. 1912

Эти данные показывают, что количество рабочих, которые в 2020 году уехали в Германию, на 70% меньше, чем было в предыдущие годы.

Что касается других категорий виз, то в прошлом году серьезных расхождений по сравнению с предыдущим периодом не было. Так, например, количество выданных виз для граждан Боснии и Герцеговины в категории заключения браков насчитывалось 2,572 в то время, как в 2019 году это число составляло 2,604. В 2019 году в Германию переехало 2,024 ребенка, а в 2020 — 2,362. На обучение в 2020 году в Германию отправились 132 студента, в то время как в 2019 на — 187 человек. Для изучения немецкого языка в 2021 году уехало 19 боснийских граждан, а в 2019 году в эту страну отправилось 65 человек по этой категории виз.

Согласно заявлениям боснийских СМИ, проблемы с переездом иностранных рабочих вызваны пандемией коронавируса, ограничением передвижения и снижением деловой активности из-за коронавируса.