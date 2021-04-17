Чикаго, США, , 10:45 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлиз» уверенно обыграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой гостей со счетом 115:126.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Гриззлиз» Диллон Брукс, который набрал в матче 32 очка.

В составе «Чикаго» самым результативным оказался разыгрывающий Коби Уайт, набравший за игру 27 очков. Его коллега по клубу — черногорский центровой Никола Вучевич — оформил во встрече дабл-дабл с 26 очками и 14 подборами.

Отметим, в следующем матче «Мемфис», проигравший прошлый матч, 18 апреля встретится с клубом «Милуоки Бакс». «Чикаго» потерпел пятое подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Кливленд Кавальерс».