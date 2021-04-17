Киев, 17 апреля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Командование Вооруженных сил Украины изучает сценарий обороны в случае «российской агрессии» без привлечения вооруженных сил союзников Киева. Об этом заявил командующий «операцией объединенных сил» ВСУ Сергей Наев в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Генерала Наева спросили, смогли бы ВСУ без помощи союзников обороняться, если бы на Украину «напала России». Наев ответил, что все планы ВСУ отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников, но при этом Киев рассчитывает на увеличение материально-технической помощи со стороны союзников на случай войны.

«Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников. В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно», — ответил командующий «операцией объединенных сил» ВСУ.

Напомним, что за последние несколько месяцев ВСУ скопили на линии фронта в Донбассе и к северу от Крыма значительные силы, в том числе большое количество бронетехники. В Киеве постоянно звучат призывы захватить Донбасс силой.

России пришлось сосредоточить у своих западных границ некоторые силы, чтобы обеспечить безопасность на случай возобновления полномасштабной войны в Донбассе.