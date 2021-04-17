Омск, 17 апреля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Обнародованы сведения о доходах и имуществе депутатов Госдумы за 2020 год.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

Среди депутатов от Омской области самым богатым по итогам прошлого года стал Олег Смолин (КПРФ). Он заработал 7 655 860,68 рубля (7,66 млн). Парламентарий владеет квартирой площадью 119,7 кв. м, автомобилем ВАЗ 21 063. У супруги Смолина, заработавшей 1 024 392,53 рубля (1,02 млн), есть легковой автомобиль Toyota Echo, у неё в пользовании — квартира площадью 41,5 кв. м. Также семье парламентария принадлежит квартира площадью 103 кв. м.

Андрей Голушко («Единая Россия») за 2020 год заработал 5 585 498,56 рубля (5,59 млн). Ему принадлежат два земельных участка для индивидуального жилищного строительства (1817 кв. м, 461 кв. м), жилой дом площадью 568,8 кв. м, автомобиль Porsche Cayenne. В пользовании у депутата — земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 1690 кв. м. Годовой доход супруги Голушко составил 0,21 рубля. Но, несмотря на столько скромный доход, она является владелицей восьми земельных участков для дачного строительства площадью от 2068 до 2500 кв. м, двух земельных участков для индивидуального жилищного строительства (7800 кв. м во Франции и 2635 кв. м в России), двух жилых домов (498 кв. м во Франции и 215,4 кв. м в России), квартиры площадью 186,4 кв. м, гаража и двух машиномест, автомобиля Land Rover Range Rover.

Александр Жуков («Единая Россия») задекларировал годовой доход в размере 5 866 227,04 рубля (5,87 млн). У парламентария и его супруги есть земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 3817 кв. м (общая долевая собственность, ¼ у каждого), жилой дом площадью 626,4 кв. м (общая долевая собственность, ¼ у каждого), квартира площадью 267,3 кв. м (общая долевая собственность, 1/3 у каждого). Жукову также принадлежат земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 8000 кв. м, машиноместо и автомобиль Ambassador Grand. Его супруге, заработавшей за 2020 год 6 981 231,07 рубля (6,98 млн) принадлежит ещё одно машиноместо.

Александр Кравец (КПРФ) за прошлый год заработал 5 957 809,64 рубля (5,96 млн). Он является владельцем трёх садовых земельных участков (498 кв. м, 507 кв. м, 1000 кв. м), земельного участка под нежилым строением площадью 835 кв. м, квартиры площадью 65 кв. м, садового дома площадью 137,7 кв. м, нежилого строения площадью 854,6 кв. м, автомобиля Nissan Qashqai. В пользовании у парламентария находится квартира площадью 66,4 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД). Супруга депутата заработала 356 702,24 рубля. У неё есть квартира площадью 92,3 кв. м и место в паркинге.

Годовой доход Дмитрия Перминова («Единая Россия») — 7 409 262,14 рубля (7,4 млн). Ему принадлежат земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 1813 кв. м, жилой дом площадью 318,4 кв. м, квартира площадью 77,5 кв. м, автомобили LADA Priora и Toyota RAV4. В пользовании у Перминова находится квартира площадью 142,4 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД). В пользовании у его детей — квартира площадью 64,5 кв. м.

Виктор Шрейдер («Единая Россия») отчитался о доходе за 2020 год в размере 5 961 785,52 рубля (5,96 млн). Ему принадлежит земельный участок под гаражным боксом, два земельных участка для садоводства (1365 кв. м и 1367 кв. м), садовый дом площадью 110 кв. м, гаражный бокс. В пользовании — арендуемый жилой дом площадью 595,4 кв. м и квартира площадью 87,8 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД). Супруга Шрейдера заработала 345 092,09 рубля. Она является владелицей земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м, жилого дома площадью 155,5 кв. м, автомобиля Volkswagen Touareg. Также у депутата и его жены есть квартира площадью 86,9 кв. м.

Напомним, за 2019 год Андрей Голушко заработал 35,37 млн рублей, Александр Жуков — 5,66 млн, Александр Кравец — 5,8 млн, Дмитрий Перминов — 7,68 млн, Олег Смолин — 7,27 млн, Виктор Шрейдер — 5,8 млн.