Варшава, , 10:29 — REGNUM Депутат польского Сейма Лех Колаковский, который избирался от правящей партии «Право и справедливость», но позже покинул её состав из-за несогласия с рядом решений руководства, намерен создать новую депутатскую фракцию. Об этом он сообщил в интервью для WPolityce.pl.

«Год назад я бы не поверил, если бы мне сказали, что я уйду из своей партии, но всё же это произошло. Ошибки, которые были допущены, в том числе с принятием закона о запрете разводить животных на мех, не соответствуют моим принципам. В настоящее время я беру на себя задачу создать парламентскую группу», — заявил Колаковский.

По его словам, в новую фракцию войдут как еще несколько экс-членов правящей партии, так и ряд оппозиционных депутатов из правых и правоцентристских партий — «Солидарная Польша» и «Конфедерация».

В качестве стратегического союзника планируемой фракции политик назвал также партию «Согласие» во главе с вице-премьер-министром Ярославом Говиным. «Мы создадим силу, которая будет основана на классических принципах правого консерватизма. К сожалению, моя бывшая партия пришла к более левой повестке, что не отвечает нашим интересам», — отметил политик.

По словам депутата, новая фракция в польском парламенте будет создана уже в мае текущего года.