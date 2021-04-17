Сараево, , 10:43 — REGNUM Новая партия вакцины компании AstraZeneca будет поставлена в конце апреля-начале мая в Боснию и Герцеговину, сообщили 16 апреля в федеральном министерстве гражданских дел Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

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Отделение ЮНИСЕФ в Боснии и Герцеговине подтвердило, что 81.600 доз вакцины от коронавируса должны быть поставлены двумя партиями. Первая поставка ожидается в последнюю неделю апреля или в начале мая, а вторая поставка осуществляется через 5 недель после заявленной поставки.

О количестве доз в партиях министерство будет впоследствии проинформировано.

Вышеуказанные поставки являются частью ранее доставленной партии в размере 108.000 доз за период февраль-май 2021 года, и в течение этого же года в конце марта в Боснию и Герцеговину уже поставлено 26.400 доз вакцин компании AstraZeneca. Речь идет о поставках вакцин, которые Босния и Герцеговина закупает в рамках механизма COVAX.

Напомним, программа ВОЗ COVAX —это разработанная организацией глобальная схема вакцинации от коронавируса людей в странах с низким и средним уровнем дохода. Цель проекта — доставить в эти страны к концу 2021 года не менее 2 миллиардов доз вакцины, чтобы охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране.