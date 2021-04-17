Рязань, 17 апреля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Жители Рязани, измученные постоянной «вонью», начали сбор подписей за чистый воздух. Сбор стартовал 12 апреля, и всего за пару дней коллективную жалобу в контролирующие ведомства подписали около 1500 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM В противогазе

Жители Рязани и близлежащей деревни Турлатово регулярно жалуются на раздражающие удушающие запахи в воздухе и значительное ухудшение здоровья. Активисты подчёркивают, что информация о превышениях ПДК химических веществ на протяжении последних двух лет регулярно передаётся в различные контролирующие органы, однако ведомства, как региональные, так и федеральные, устраивают «чиновничий футбол» — людям приходят отписки и перенаправления обращений. В октябре 2020 года общественники добились внеплановой проверки промышленных предприятий, но, по их словам, результаты до сих пор не опубликованы и виновные не несут наказание.

Дарья Драй ИА REGNUM Дым над городом

С февраля 2021 года активисты региональной общественной организации «Дышим чистым» в заранее согласованных местах установили два стационарных интерактивных поста с газоанализаторами. Комплексы, которые имеют все необходимые сертификаты, круглосуточно отслеживают состояние воздуха по шести параметрам.

«Последние дни нас травят, как тараканов! Наши датчики фиксируют просто космические превышения максимальных разовых ПДК вредных веществ! И даже стационарные посты Минприроды, которые обычно показывают нули, подтверждают наши данные», — говорят активисты.

«Бессонная ночь в Роще, сидим замурованные с палящими батареями, без возможности открыть окно из-за вони. АДминистрация Рязани, а вы как спите?» — спрашивает Светлана.

Максим Шанин Здание городской администрации Рязани

В мэрии уточнили, что специалисты комплекса городского хозяйства уже начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона. Но батареи остынут только тогда, когда пятидневная среднесуточная температура воздуха будет сохраняться на уровне выше восьми градусов.

«Топят так, как зимой не топили. В морозы даже умудрялись отключать отопление, а сейчас на всю дурь включили, когда на улице жара», — жалуется Лика.

Петр Данилов Красная Весна Батареи отопления

«Вонь, вонь, вонь… Прошу решить проблему с вонью в центре! Мы же просто задыхаемся! Почему не решается проблема с воздухом? Это же просто убийство с Вашей стороны», — пишет Наталья на странице губернатора Николая Любимова.

«Предприятия, подлежащие региональному экологическому надзору, были проверены министерством природопользования Рязанской области. Нарушений природоохранного законодательства не выявлено. Если говорить о предприятиях, подлежащих федеральному экологическому надзору, то контролировать их уполномочено Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора», — ответило женщине региональное министерство природопользования.

«В таком случае объясните свалку химических отходов в Турлатово, проведите расследование, напишите в соцсетях обоснование, почему мы уже второй год задыхаемся от токсичных газов. А ещё лучше объяснить это вместе с Любимовым, т. к. только у наших властей нет претензий к изменившейся экологии в Рязани. Граждане, я предлагаю звонить на горячую линию президенту! Если обращений будет много, расследование уже будут проводить другие органы власти!» — призывает Вера.

Общественники начали сбор подписей под обращением руководителю регионального Роспотребнадзора Ларисе Сараевой, Рязанскому межрайонному прокурору Волжской природоохранной прокуратуры Алексею Секину, руководителю Роспотребнадзора РФ Анне Поповой. Люди требуют привлечь виновных к ответственности, принять незамедлительные меры и обеспечить эффективный контроль за соблюдением экологической безопасности, а также обнародовать статистику по числу случаев онкологических, бронхо-лёгочных и сердечно-сосудистых заболеваний с 2018 года с разбивкой по районам проживания. За два дня подписи под коллективным обращением оставили 1500 человек.

«В мае Рязань планирует посетить Светлана Родионова — главный государственный экологический инспектор Российской Федерации. Это она добилась выплаты «Норильским никелем» ущерба окружающей среде не в 100 тысяч рублей, как это нам привычно, а в 146 миллиардов рублей! Уверены, что наша с вами поддержка будет очень важна и все наши жалобы и гневные письма в адрес надзорников будут в руках Светланы Геннадьевны очень весомым аргументом в деле защиты атмосферного воздуха!» — пишет РРОО «Дышим чистым».