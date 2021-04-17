Сан-Антонио, США, , 10:39 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блйзерс» переиграл команду «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась в пользу гостей со счетом 117:115.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Си Джей Макколлум, который набрал в матче 29 очков.

У «Сан-Антонио» самым результативным оказался легкий форвард Демар Дерозан, оформивший во встрече дабл-дабл с 26 очками и десятью результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Портленд», прервавший этой победой серию из двух поражений подряд, 19 апреля встретится с клубом «Шарлотт Хорнетс». «Сан-Антонио» потерпел второе подряд поражение и днем ранее сыграет с командой «Финикс Санз».