Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» переиграл в овертайме команду «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 117:115.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уизардс» Расселл Уэстбрук, который остановился в шаге от трипл-дабла в матче с 36 очками, 16 подборами и девятью результативными передачами.

В состав «Нью-Орлеана» самым результативным оказался легкий форвард Брэндон Ингрэм, набравший во встрече 34 очка.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон», одержавший третью подряд победу, 18 апреля встретится с клубом «Детройт Пистонс». «Нью-Орлеан» потерпел второе подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Нью-Йорк Никс».