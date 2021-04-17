Москва, , 10:15 — REGNUM Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предложит правительству России вывозить соотечественников из Турции после ограничения авиасообщения на платной основе по билетам с фиксированной ценой. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба Ростуризма Дмитрий Дивиденко «Известиям».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

С 15 апреля в России приостановлено авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах. Проработкой механизма возвращения в Россию оставшихся в Турции соотечественников занялся оперативный штаб, созданный при общественном совете Ростуризма.

Руководитель штаба Давыденко заявил, что российские авиакомпании, отправлявшие туристов в Турцию, должны организовать и обратные рейсы. Он добавил, что пока нет прямых вывозных рейсов, туристы могут вернуться через третьи страны.

«Государство в этой ситуации должно обеспечить вывозные рейсы, опыт такой уже есть. Думаю, их следует организовать на платной для туристов основе. Но цена должна быть адекватной и фиксированной», — заявил Давыденко.

Он отметил, что стоимость таких билетов должна составлять около 10−12 тысяч рублей. Это позволит российским авиакомпаниям быстро вывезти всех желающих, а позже туристы смогут получить возврат за отменённые обратные рейсы.

Давыденко подчеркнул, что проработанное решение по возврату российских туристов из Турции будет представлено правительству не позднее 20 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до начала лета