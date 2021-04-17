Любляна, , 10:18 — REGNUM Словения 16 апреля одобрила российскую вакцину Спутник V в качестве кандидата на проведение вакцинации против коронавируса и теперь ждет одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (далее — EMA), заявил 17 апреля член научного совета правительства инфектолог Бояна Беович. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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«Консультативная группа по вакцинации недавно рекомендовала приобрести все те вакцины, которые рассматриваются EMA, и находятся в процессе получения одобрения. Мы сделали это, потому что в тот момент, когда вакцина будет одобрена, мы сможем немедленно начать её использовать, не теряя время», — сообщила Беович.

Согласно последним обновленным данным министерства здравоохранения, Словения на сегодняшний день вакцинировала 360.450 человек против коронавируса, что составляет в общей сложности 17.2% населения, а второй дозой вакцины были привиты 136 582 человека, большинство из которых были вакцинированы вакциной компаний AstraZeneca и Pfizer.