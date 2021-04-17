Красноярск, 17 апреля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Участники международного конкурса по ски-альпинизму «Саянский марш — 2021», проводимого в рамках «АрМИ-2021» на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» на юге Красноярского края, совершили двухдневный 50-ти километровый лыжный марш и завершили выполнение всех этапов соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа на сайте Минобороны РФ.

(сс) John Biggar Ски-альпинизм

«По итогам первого соревновательного дня лидировала команда Российской Федерации, которая показала лучший результат в заданиях по поиску пострадавшего в лавине, передвижению на лыжах в связках, стрельбе в составе отделения, спуску по закреплённой веревке, а также подъёму пострадавшего по склону», — говорится в сообщении.

В ходе второго дня состязаний военные альпинисты метали гранаты на точность, преодолели горные маршруты со скоростным спуском, выполнили разведку целей и транспортировку из труднодоступного района пострадавшего товарища.

Кубок армейских международных игр «Саянский марш» будет вручён победившей команде после подсчёта окончательных результатов всех этапов соревнований.

Напомним, что в борьбе за победу участвовали сборные команды вооружённых сил России, Абхазии, Киргизии, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и женской сборной Минобороны РФ. Целью соревнований, по словам заместителя начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковника Владимира Неваева, является повышение мастерства личного состава горных подразделений, воспитание воли, решительности, смелости, самостоятельности, разумной инициативы и «укрепление войскового товарищества».

Как сообщало ИА REGNUM, международный этап соревнований по ски-альпинизму «Саянский марш — 2021», проводимых в рамках «АрМИ-2021», стартовал 14 апреля на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки».