Львов, Украина, , 10:37 — REGNUM Во Львовской области Украины 16 апреля в возрасте 63 лет скончался мужчина, который 15 апреля был вакцинирован вакциной от коронавируса AstraZeneca/Covishield, сообщил 16 апреля глава Львовской области Максим Козицкий на своей странице в социальной сети Facebook.

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По словам чиновника, данный летальный случай зарегистрирован как неблагоприятное событие, произошедшее после иммунизации, так, как мужчина скончался в течение тридцати суток после вакцинации от коронавируса.

«Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19», — написал чиновник.

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Напомним, на Украине с 24 февраля от коронавируса были привиты менее 446 тысяч человек.