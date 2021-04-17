Киев, , 09:55 — REGNUM Украинская сторона прорабатывает сценарии вооруженного конфликта с Российской Федерацией без помощи вооруженных сил своих союзников, заявил командующий так называемой операцией объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев 16 апреля в программе «Свобода слова с Савиком Шустером» в эфире телеканала «Украина».

Силовик отметил, что на данный момент «критическая линия» не была перейдена.

«На данный момент критическая линия не перейдена… Мы на данный момент не видим создания наступательных группировок… Мы должны понимать, что вооруженные силы Украины вообще всегда рассматривают варианты относительно действий противника по худшему варианту. Потому, что когда вооруженные силы готовы к решению ситуации по наихудшему варианту, тем более мы будем готовы к решению ситуации менее сложной…», — пояснил он.

По мнению силовика, в распоряжении украиснкой стороны достаточно средств для ведения военных действий.

«Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников. В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно», — сказал он.

Напомним, ранее мэр города Львова Андрей Садовый попросил временную поверенную в делах США Кристину Квин помочь организовать гражданскую оборону во Львове в случаев военного обострения с Россией.