Севастополь, , 09:51 — REGNUM Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии завершил переход в Черное море. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

Напомним, что в рамках масштабных военных учений ВС РФ, было принято решение о переходе 15 боевых кораблей Каспийской флотилии из Каспия в Черное море. Здесь корабли Каспийской флотилии пройдут контрольную проверку за зимний период обучения.

В составе эскадры три артиллерийский и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения. Боевые корабли поднялись в верх по Волге, далее прошли Волго-Донским каналом, затем спустились по Дону в Азовское море.

Корабли уже прошли под Крымским мостом по Керченскому проливу. Отряд перешел в оперативное подчинение Черноморскому флоту, а также пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.

«После выхода из Керченского пролива корабли флотилии направились в назначенный район согласно плана проведения контрольной проверки за зимний период обучения», — сообщили в Черноморском флоте.