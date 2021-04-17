Любляна, , 09:56 — REGNUM Нет никакого документа, даже неофициального, в котором Словения бы выступала за изменение границ на Балканах, сообщил 16 апреля премьер-министр Словении Янез Янша члену президиума Боснии и Герцеговины Шефику Джаферовичу. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Янша в течение дня позвонил Джаферовичу, чтобы разъяснить предположения о предполагаемом документе, в котором говорится о разделении Боснии и Герцеговины, а также изменении границ других государств в регионе. Копия предполагаемого документа на английском языке была опубликована одним словенским порталом, но без объяснения того, кто его составил и кому он был адресован.

Янша отметил, что Словения поддерживает суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины, а также ее евроатлантическое будущее и полное соблюдение Дейтонского мирного соглашения.

Напомним, что Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг. Согласно данному соглашению, Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета: Босния и Герцеговина и Республика Сербская.