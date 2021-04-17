Москва, , 09:46 — REGNUM В Нагорном Карабахе сапёры российского миротворческого контингента по заявкам местных администраций проводят разминирование сельхозугодий, находящихся в непосредственной близости к линии разграничения сторон или в районах, где велись активные боевые действия. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Люди здесь опасаются работать — здесь бомбы падали, снаряды, бои шли. Для того чтобы мы спокойно могли работать — нужно разминировать территории», — приводятся в сообщении слова председателя муниципалитета населённого пункта Сос Унана Григоряна.

Отмечается, что с 23 ноября 2020 года, сапёрами подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха было очищено около 2000 гектаров территории и 618 километров дорог.

«Обнаружено и обезврежено более 25 500 взрывоопасных предметов, которые уничтожаются методом подрыва на специальном полигоне с соблюдением необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность посевных работ около линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

Читайте ранее в этом сюжете: Миротворцы из России обеспечили безопасные посевные работы в Карабахе