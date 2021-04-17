Подгорица, , 09:48 — REGNUM Переговоры министра иностранных дел Черногории Джордже Радуловича и специального представителя Европейского союза по ситуации на Западных Балканах и диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака 16 апреля позволило двум дипломатам выразить убеждение в том, что политика расширения и европейской интеграции имеет особое значение не только для страны-претендента, но и для самого Союза. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Европейская перспектива является самой важной движущей силой процесса реформ», — заявил Лайчак, говоря на эту тему.

По словам Радуловича, поддержка европейской интеграции среди населения Черногории составляет около 80%, и представляет собой своего рода «капитал для самого ЕС».

«Доверие черногорских граждан свидетельствует о приверженности европейской системе ценностей. В Черногории ЕС является главной движущей силой, и правительство, будучи крайне проевропейски настроенным, вкладывает интенсивные усилия в экономическое, медицинское и социальное восстановление», — подчеркнул Радулович в ходе беседы в онлайн-формате.