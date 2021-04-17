Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Американский Государственный департамент сожалеет о принятых Россией ответных мерах на санкции США и оставляет за собой право ответить на них. Об этом 17 апреля заявил представитель Госдепа Соединённых Штатов, его слова приводит телеканал CNN.

«Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими», — заявил представитель Госдепа.

Также он уточнил, что принятые российской стороной контрсанкции в Вашингтоне считают «эскалацией», которая «вызывает сожаление».

«Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры», — заключил представитель внешнеполитического ведомства США.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля МИД России обнародовал список контрмер на санкции США в отношении Москвы и объявил о высылке десяти американских дипломатов.

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