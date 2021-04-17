Вашингтон, 17 апреля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Американский Государственный департамент сожалеет о принятых Россией ответных мерах на санкции США и оставляет за собой право ответить на них. Об этом 17 апреля заявил представитель Госдепа Соединённых Штатов, его слова приводит телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Сша Россия

«Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими», — заявил представитель Госдепа.

Также он уточнил, что принятые российской стороной контрсанкции в Вашингтоне считают «эскалацией», которая «вызывает сожаление».

«Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры», — заключил представитель внешнеполитического ведомства США.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля МИД России обнародовал список контрмер на санкции США в отношении Москвы и объявил о высылке десяти американских дипломатов.