Москва, , 09:37 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков (Пермский край) назвал три причины, по которым президент США Джозеф Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Пушков написал на своем канале в мессенджере Telegram.

Напомним, что в самый пик напряженности в Донбассе, когда казалось, что украинская сторона решилась на наступательные военные действия, президент США Джозеф Байден позвонил президенту России Владимиру Путину и обсудил с ним сложившуюся ситуацию. Также Байден подтвердил приглашение Путина на климатический саммит и предложил провести двусторонние переговоры на высшем уровне. Однако после этого США ввели против России новые санкции, но опять подтвердили желание провести двусторонние переговоры лидеров.

По мнению Пушкова, есть три причины, почему Байден так хочет провести прямые переговоры с Путиным. Во-первых власти США явно опасаются деградации ситуации в Донбассе — там дело может дойти до крупномасштабного военного столкновения и США не смогут воевать на стороне Украины.

«В свое времяКиевринулся в такой конфликт — и крупно проиграл. Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США, которого Байден стремится избежать», — пояснил сенатор Пушков.

Другая причина — это осознание Байденом уязвимости США перед новейшим российским оружием. Об этом свидетельствует просьба американского президента не «перебарщивать» с контрмерами из-за санкций.

И, наконец, третья причина — Байден видит во встрече с Путиным возможность вернуть Россию в «мировое сообщество».То есть речь пойдет о возвращении России в «Большую восьмерку» как минимум. Но в обмен на это Вашингтон конечно же потребует от Москвы уступок, в частности, отказаться от поддержки ДНР и ЛНР.

Пушков ответил, что Россия уже не раз заявляла, что не заинтересована в формате G8.