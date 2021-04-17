Хьюстон, США, , 09:40 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась в пользу гостей со счетом 99:128.

Наиболее результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, который оформил в матче дабл-дабл с 29 очками и 16 подборами.

У «Хьюстона» самым результативным оказался центровой Келли Олиник, набравший во встрече 23 очка.

Отметим, в следующем матче «Денвер», одержавший вторую подряд победу, 20 апреля встретится с клубом «Мемфис Гриззлиз». «Хьюстон» потерпел пятое подряд поражение и днем ранее сыграет с командой «Орландо Мэджик».