Сараево, , 09:44 — REGNUM Боснийский член президиума Боснии и Герцеговины и председатель Партии демократического действия 16 апреля призвали Брюссель отреагировать на предполагаемые планы пересмотра границ Боснии и Герцеговины в так называемом неофициальном документе, а председатель Хорватского демократического содружества Боснии и Герцеговины отметил, что реформы и работоспособное государство — лучший способ предотвратить это. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Боснийские чиновники написали официальным лицам Европейского союза, поскольку в средствах массовой информации появились предположения о том, что существуют планы по разделению Боснии и Герцеговины и переделу границ других государств на Западных Балканах.

Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович и глава Партии Демократического действия Бакир Изетбегович написали председателю Европейского совета Чарльзу Мишелю, главе Европейского парламента Дэвиду Сассоли и председателю Европейской народной партии Дональду Туску, поскольку один словенский портал опубликовал копию предполагаемого документа неизвестного автора с эскизом пересмотра границ, в результате чего, по словам чиновников из Боснии и Герцеговины, будет создана Великая Сербия и Великая Албания.

СМИ предполагают, что сторонник таких представлений — премьер-министр Словении Янез Янша, но для доказательства этого и для подтверждения подлинности предполагаемого неофициального документа, не было предоставлено никаких доказательств.