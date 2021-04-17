Вашингтон, 17 апреля, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Власти США заявили, что будут защищать Японию в том числе при помощи ядерного оружия в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Об этом сказано в заявлении, распространенном Белым домом по итогам переговоров президента США Джозефа Байдена с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

Напомним, что Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года является законодательной основой альянса между Японией и США. Данный договор, в частности, предполагает использование Вашингтоном оружия массового поражения. В ходе переговоров лидеров двух стран американская сторона подтвердила свою решимость использовать даже ядерное оружие для защиты Японии.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Байден и Суга выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе.

«Мы подчеркиваем важность мира и стабильности во всём Тайваньском проливе, призываем к мирному урегулированию конфликтов в проливе», — сказано в заявлении.

Японские СМИ уже отметили, что это первое совместное заявление лидеров США и Японии за последние 52 года, в котором напрямую упоминается Тайвань.