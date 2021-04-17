Анахайм, США, , 09:22 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась в пользу гостей со счетом 0:4.

В составе победителей забитыми шайбами отличились шведский нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон (21-я минута), Чандлер Стивенсон (25-я), Николя Руа (40-я) и Брейден Макнэбб (49-я).

Российский нападающий «Анахайма» Александр Волков не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вегас», одержавшая третью подряд победу, 18 апреля снова сыграет с «Анахаймом», прервавшим этим поражением свою серию из двух подряд побед.