Красноярск, 17 апреля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Стало известно, сколько заработали за 2020 год депутаты Госдумы от Красноярского края, и каким имуществом они владеют.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Согласно опубликованным на официальном сайте Госдумы сведениям о доходах, депутат от Красноярского края Виктор Зубарев («Единая Россия») за 2020 год заработал 5 414 608,57 рубля (5,4 млн рублей). Ему принадлежит легковой автомобиль BMW 730Ld xDrive. В пользовании у депутата — две квартиры площадью 90 кв. м (аренда) и 80,1 кв. м (наём на срок полномочий депутата Госдумы). Супруга Зубарева заработала 1 177 870,43 рубля (1,18 млн). Ей принадлежат четыре садовых земельных участка площадью от 35 кв. м до 1097 кв. м, жилой дом площадью 406,4 кв. м, гараж площадью 111 кв. м и легковой автомобиль Lexus LS460.

Депутат Раиса Кармазина («Единая Россия») за прошлый год заработала 6 391 348,77 рубля (6,39 млн). Ей принадлежат земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1466 кв. м, земельный участок под индивидуальное строительство площадью 1500 кв. м, жилой дом площадью 252,2 кв. м, квартира площадью 126,8 кв. м, два гаража, баня площадью 53,5 кв. м. В пользовании — квартира площадью 89,9 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД). Супруг Кармазиной отчитался о годовом доходе в размере 7 783 079,96 рубля (7,78 млн). Ему принадлежат огородный земельный участок площадью 1500 кв. м, две квартиры (34,4 кв. м, 76,4 кв. м), легковой автомобиль Renault Duster, снегоход Yamaha VK540Е, трактор Weituo TY-244, автоприцеп легковой.

Сергей Натаров (ЛДПР) отчитался о доходах за 2020 год в размере 5 648 126,43 рубля (5,6 млн). Ему принадлежат квартира площадью 149,2 кв. м, легковые автомобили Toyota Camry и Ford Mondeo. В пользовании — квартира площадью 151,9 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД). Супруга Натарова с годовым доходом в 7,74 рубля является владелицей квартиры площадью 123,5 кв. м и автомобиля Land Rover Range Rover.

Пётр Пимашков («Единая Россия») за 2020 год заработал 5 859 900,68 рубля (5,86 млн). У него есть квартира площадью 189,2 кв. м, машиноместо, моторная лодка Grizzly 490 DC, прицеп под моторную лодку.

Годовой доход депутата Артура Чилингарова («Единая Россия») составил 14 593 582,40 рубля (14,59 млн). Ему принадлежат земельный участок площадью 1783 кв. м, земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 2020 кв. м, жилой дом площадью 329,6 кв. м, квартира площадью 93,7 кв. м, гараж площадью 30 кв. м, мотовездеход РМ 500. В безвозмездном пользовании у парламентария — квартира площадью 171 кв. м. Супруге Чилингарова принадлежит квартира площадью 87 кв. м. За год она заработала 2 747 667,53 рубля (2,7 млн).

Юрий Швыткин («Единая Россия») за прошлый год заработал 6 123 922,20 рубля (6,1 млн). Ему принадлежат садовый земельный участок площадью 1326 кв. м, квартира площадью 69,8 кв. м, часть нежилого помещения площадью 2631,6 кв. м (общая долевая собственность, 8/681), легковой автомобиль Toyota Venza. В пользовании у Швыткина — квартира площадью 119,6 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД).

Лариса Шойгу заработала за 2020 год 6 128 590,05 рубля (6,1 млн). Ей принадлежит квартира площадью 73 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2019 год Артур Чилингаров заработал 10,41 млн, Раиса Кармазина — 6,04 млн, Лариса Шойгу — 5,92 млн, Юрий Швыткин — 5,9 млн, Сергей Натаров — 5,33 млн, Пётр Пимашков — 5,17 млн, Виктор Зубарев — 5,17 млн.