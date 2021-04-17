Москва, , 09:17 — REGNUM Самочувствие членов экипажа вернувшегося на Землю космического корабля «Союз МС-17» является хорошим. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-17» совершил посадку на территории Казахстана 17 апреля в 07:55 мск. Корабль доставил с Международной космической станции на Землю космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта США Кэтлин Рубинс.

«Все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее», — сообщили в Роскосмосе.

Далее космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков будут доставлены на аэродром Чкаловский в Московской области. Им предстоит провести несколько недель в Комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов в Звёздном городке.

Космонавты Рыжиков, Кудь-Сверчков и астронавт Рубинс прибыли на МКС 14 октября 2020 года. За время экспедиции космонавты провели десятки экспериментов по российской научной программе. В ноябре 2020 года Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков выполнили выход в открытый космос, начав подготовку к стыковке нового российского модуля МКС «Наука».

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