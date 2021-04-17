Варшава, , 09:16 — REGNUM Полномочный представитель премьер-министра Польши по цифровизации и модернизации Юстына Орловская в рамках брифинга 16 апреля сообщила, что в республике после двух лет подготовки начала свою работу Академия цифровых технологий. Об этом сообщает Polskie Radio.

Проект будет представлен в виде межвузовской площадки для взаимодействия и разработки совместных проектов ученых, преподавателей и студентов из разных университетов и исследовательских институтов, которые занимаются инновационной цифровой сферой, а также искусственным интеллектом.

Целью указанного проекта является создание системного обучения высококлассных специалистов в области искусственного интеллекта, а также объединение всех университетов и факультетов, где обучают искусственному интеллекту, для того чтобы с помощью сотрудничества усовершенствовать процесс подготовки специалистов.

По словам Юстыны Орловской, на данный момент к проекту уже присоединились пять высших учебных заведений Польши, которые объявили о начале совместной работы по выработке новой модель взаимодействия с наиболее одаренными студентами.

«Первый этап в работе Академии будет носить пилотный характер. Но уже в ближайшем будущем, благодаря сотрудничеству между университетами, готовящими специалистов в области искусственного интеллекта, студенты разработают около 60 IT-проектов, пройдут более сотни отечественных и зарубежных стажировок, а также примут участие в престижных международных конференциях», — сообщила Орловская.