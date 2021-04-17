Белград, , 09:14 — REGNUM Полноценное производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Сербии начнется в мае, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров 16 апреля в ходе пресс-конференции.

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Свое заявление министр сделал по итогам переговоров со своим сербским коллегой Николой Селаковичем. Лавров напомнил, что 14 апреля в республике выпустили пробную партию препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что полный цикл производства «Спутника V» и китайской вакцины Sinopharm может быть запущен в стране через несколько месяцев.

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