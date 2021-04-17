Нью-Йорк, США, , 09:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» уступил команде «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 109:117.

Наиболее результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл, который оформил в матче впечатляющий дабл-дабл с 44 очками и десятью подборами.

В составе «Далласа» самым результативным оказался латвийский форвард Кристапс Порзингис, также оформивший во встрече дабл-дабл с 23 очками и 12 подборами.

Отметим, в следующем матче «Нью-Йорк», одержавший пятую подряд победу, 18 апреля встретится с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс». «Даллас», выигравший прошлую встречу, днем позже сыграет с командой «Сакраменто Кингз».